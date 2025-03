Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Şu anda tamir sürecindeyiz

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç maç yapmak istedikleri organizasyonları planla hareket şeklini sahada görmek isteyen bir teknik adam olduğunu söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugün 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trabzonspor’da göreve gelmesinde sürecin hızlı ilerlemesinde en büyük etkenin taraftarlar olduğunu söyleyen Tekke, maç maç yapmak istedikleri organizasyonları planla hareket şeklini sahada görmek isteyen bir teknik adam olduğunu söyledi.

Tekke konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sürecin bu kadar hızlı yaşanmasının en önemli sebebi onlar (taraftarlar) Çok uzun zamandır beraber olma arzumuz vardı, hasret giderdik onlarla, biz de yuvamıza döndük onlarla beraber. Onlara da söyledim, sevinci, üzüntüyü, kızgınlığı, sabrı hep beraber yaşamamız gerekiyor. Önce bir normalleşmemiz lazım. Bu işlerin başı hep böyledir. Başarı geldikçe bu artar. Dolayısıyla biz de özellikle Trabzonspor’un bu döneminde ‘gel’ dediğinde geldik. Ve normalleşme sürecini başlattık şu an için. Dün bir antrenman yaptık, oyuncularımızın moral motivasyon açısından biraz kendilerine gelmeleri açısından. İyi geçti bana göre, eğlenceli bir antrenmandı. Bugün gerçekte bir antrenman yapacağız, yarın öyle. Kendi oyunumuzu, yeni bir oyun inşa etmenin temelleri ile ilgili çalışmalarımız olacak. Hava çok güzel, takım içerisinde daha bir gün oldu. Belki de ekibimin bir çoğunun ismini bilmiyordum. Biraz zaman geçmesi lazım, onlara da söyledim bunu. Benim için her şey çok kolay. Şöyle, net, ne söylüyorsak ona inanabilirsiniz. Ağzımızdan ne çıkıyorsa o. Şu an iyi gidiyor ama bazen problemler de olabilecektir gayet doğal olarak. İlk gün ilk hafta heyecanımız var, bizde de var” diye konuştu.

‘SEZON SONUNA KADAR SABREDERSEK ÇOK İYİ OLACAK’

Sürecin kolay olmadığının altını çizen Fatih Tekke, sabredilmesi halinde sezon sonuna kadar sorunların bir kısmını çözeceklerini ve çok iyi olacağını dile getirdi. Tekke şöyle konuştu:

“Evet her şey çok olumlu gözüküyor ama bir hoca, bir teknik adam gelmiş bir şeyleri inşa edecek ve bu arada bir şeyleri tamir edecek. Durumumuz bu. Onun için ben sadece teknik adamın ve ekibin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sizlerin buradaki pozitif anlayışınız, bize olan güveniniz, bizim bilgimiz, yapabileceklerimizi oyuncularımıza aktardığımız anlar, ikna edişimiz gibi bir sürü faktörler var. Ama en önemlisi taraftarların desteği. Bugün yine onlar sağ olsunlar çok ciddi destekle beraber geldiler. Toplantıda söylemiştim. Bu insanların bu sevgisini zedeleyici bir an yaşamak istemem. Ama oyunun da gerçekleri var. Bu oyunun gerçeklerinde yaşayacağımız bazı inişli-çıkışlı anlar olacak. Burada da sabredeceğiz. Çünkü sabredersek eğer, en azından sezon sonuna hepsini demiyorum, istediklerimizin bir kısmını çözebilirsek inşallah ondan sonra diyorum ki çok iyi olacak.”

‘YAPMAK İSTEDİĞİMİZ ORANİZASYONLARI SAHADA GÖRMEK İSTEYEN BİR TEKNİK ADAMIM’

Trabzonspor’un puan cetvelindeki konumuna ilişkin bir soruyla ilgili olarak da Fatih Tekke şunları söyledi:

“Trabzonspor olarak bakacağımız, hangi maç olursa olsun her maçı kazanmak. Şu an kupa ile beraber tüm hepsini sonuna kadar kazanma amacındayız. Herkes kazanmak ister ama gerçekçi tarafı şu, şu an biz bir şeyi tamir etmek sürecindeyiz ve bir şeyi inşa etmek. Bunların sadece bir tanesini yapabilmek için ciddi süreye ihtiyacımız varken bu ikisini yapmaya çalışacağız. Bu eleştirilebilir ama ben oyunun sadece 10 dakikasını oynayıp 80 dakika ne olduğunu izleyen tarafta olmak istemiyorum. Dolayısıyla yaşanacak süreç şu, istediklerimizin bu maç az olacak. İyi olabilir kötü olabilir sonuç olarak söylüyorum. Bir şeyi inşa ederken bazı şeylere sabretmek zorundayız. O da benim işim, bütün sorumluluk bana ait. Bunu eleştirenler olabilir. Neden, sadece savunmayla ilgilenebilirsin, oyunun bir parçasıyla ilgilenebilirsin denebilir, benim metodum değil. Ben tüm sahanın içerisinde 90 dakika boyunca antrenmanda yapmak istediğimiz rakibe göre, maç maç yapmak istediğimiz organizasyonları planla, hareket şeklini sahada görmek isteyen teknik adamım. Bunu yaparken tercih hataları olacak. Ama günün sonunda camiamız şunu görecek, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de Allah nasip ederse puansal olarak kazanımlar elde ederiz yani maçlarımızdan 3 puanla ayrılırız.”

‘GENÇ OYUNCULARIN EKSİKLERİNİ GİDERECEĞİZ’

Genç takımdaki oyuncuları tebrik eden Tekke, “Bizim bu topraklarda yetenekle ilgili tanım karşısında var mı diye sorsan, herkes ‘var’ diyor. Ben de öyle düşünenlerdenim. Bunu en doğru ve hızlı bir şekilde temelleri olarak çıkartmak lazım. Evet U19 takımız çok ciddi bir başarı yakaladı. Tebrik ederim. Çocuklar geliyor. Kaldı ki mevcutlarda da temellerde bazı sıkıntılar var. Bu çocuklarda buralarda antrenman yaparak, süre vererek birçok hocamız var onlarla özel ilgilenerek onların eksiklerini tamamlamaya çalışacağız. Altyapıdan bundan sonraki süreçte ki benim hedefim o, yerli benim için çok önemli. En önemlisi şu, Trabzonspor için en faydalı en iyi oyuncu kim, hangisi. Bence bu, tabi ki çok değerli” dedi.