×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Saul transferini resmen açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Saul#Fatih Tekke
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Saul transferini resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 20:10

Hazırlık maçında İran ekibi Zob Ahan'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 4-0 kazandıkları Zob Ahan mücadelesinin ardından açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Tekke'nin açıklamaları;

"BAZI DENEMELER YAPTIK"

Bir önceki oynadığımız maçta olduğu gibi, fiziksel olarak bazı oyuncuların hangi bölümlerde ne verebileceğini görebilmek için bugün de bazı denemeler yaptık. Skordan bağımsız olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Fiziksel olarak oyuncularımız çok ciddi şekilde iyi çalışıyor. Rakiplerimiz açısından da aynı durum geçerli. Hazırlık kampları bir ölçü olmamalı. Bugün beklediklerimizi yine aldık. Maçla ilgili genel görüşüm bu.

23’ünde bir maçımız daha olacak, belki iki maç da oynayabiliriz. Şunu net söyleyeyim; kesinlikle savunma çalışmadık, ama savunma çalışacağız. Fiziksel olarak da sprint antrenmanlarını yapacağız. Dolayısıyla hemen hemen hazır olma seviyesine geleceğiz. Lige kadar hazır olacağımıza inanıyorum. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSüper Lige bir yıldız daha Galatasaray, Ederson ile anlaştıSüper Lig'e bir yıldız daha! Galatasaray, Ederson ile anlaştıHaberi görüntüle

ONUACHU AÇIKLAMASI

Onuachu bileğine bir darbe aldı. İki gün içerisinde koşulara başlamasını bekliyoruz, belki daha erken de olabilir. Zubkov’un ise kalçasında bir darbe var diye biliyorum, bu nedenle bugün onu riske etmedik.

FELIPE AUGUSTO SÖZLERİ

Bazı oyuncuları, örneğin Felipe Augusto’yu bugün daha fazla kullandım, o da buna güzel bir şekilde karşılık verdi. Hepsini planlı bir şekilde, yorgunluk durumlarını kontrol ederek sahada değerlendiriyoruz.

"SAUL YENİ OYUNCUMUZ"

Saul yeni oyuncumuz, hayırlı olsun. Ancak bence yeterli değil. Kesinlikle o bölgeye bir oyuncuya daha ihtiyacımız var. Kenar oyuncusuna ve stopere de ihtiyacımız bulunuyor.

Fiziksel olarak her şey gayet iyi gidiyor ama Trabzonspor olarak bizim kalitemizi biraz daha artırmamız gerekiyor. Bu konuda beklentim devam ediyor. Beklediğimiz oyuncular geldiğinde daha da iyi olacağız.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Saul#Fatih Tekke

BAKMADAN GEÇME!