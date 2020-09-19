Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'dan hakem eleştirisi

Eddie Newton'un açıklamaları şu şekilde;

İlk 20 dakika sonrasında takımımızın gösterdiği performanstan oldukça memnunum. Arkadaşlarımız ilk dakikalarda yeni oyun formasyonuna alışmaya çalıştılar ama daha sonrasında maç bitimine kadar oyunu domine ettik.

Bence lehimize verilmesi gereken iki penaltı kararı vardı ve bir de verilmesi gereken golümüz vardı. Takımımızın yeni oyun sistemine çabuk adapte olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlarımız onlara verilen görevi yapmaya çalıştılar. Bu da beni gayet memnun etti fakat ne yazık ki hakemlerin kararlarına karşı mücadele etme şansınız yok.

Arkadaşlarımız aramıza yeni katıldılar. Yeni bir sistemle oynuyorlar, yeni bir ülkedeler ve daha çok yeni takıma dahil oldular. Tüm bunları düşündüğünüzde performanslarından memnun olduğumu söyleyebilirim. Hızlı bir adaptasyon süreci geçirdiler.

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