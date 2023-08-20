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Trabzonspor teknik direktörü Bjelica: Gereksiz bir hatadan gol yedik

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#Trabzonspor#Bjelica#Galatasaray
Trabzonspor teknik direktörü Bjelica: Gereksiz bir hatadan gol yedik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 00:40

Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica, 2-0 mağlup oldukları Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Nenad Bjelica'nın maç sonu görüşleri şu şekilde:

Galatasaray'ı kutlarım. Daha iyilerdi ve galibiyeti hak ettiler. İlk golde bir hata oldu. Bu tip topları merkez bölgede istemiyoruz ama gereksiz bir hata oldu. Mauro Icardi de böyle topları gol yapabilecek kalitesi var. İlk gole kadar bizim de pozisyonumuz vardı ama Galatasaray öne geçti. Hatalarımızın farkındayız. Rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı.

Trezeguet’in kaburgasında kırık var. Ama maalesef kaburgasında kırık olan pozisyonda faul bile çalınmadı.

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#Trabzonspor#Bjelica#Galatasaray

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