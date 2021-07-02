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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 14:02 | Son Güncelleme:

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti

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Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyesi Zafer Göktaş, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ustaoğlu'nun Trabzonspor'a yeni sezon öncesi başarı dileklerini ileterek, Avcı'ya el yapımı Türk bayrağı hediye ettiği belirtti.

Avcı, Sağıroğlu ve Göktaş'ın da günün anısına Vali Ustaoğlu'na, Trabzonspor'un yeni sezon formasını hediye etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlunu ziyaret etti

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