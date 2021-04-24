Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan soyunma odası itirafı: Rica etmedim, emrettim

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dünyada futbol düzeninin değiştiğini belirten Avcı, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Farioli'yi tebrik etti ve "Galip gelmek şehre, camiaya, oyuncu grubuna iyi hissettiriyor. Bu oyun artık bir akıl oyunu. Taktiksel konuşacağım. Dünya futbolu çok değişiyor. Bugün oynadığımız takım, ligin organizasyonu olan bir takımı. Bugün 3-5-2'yle başladı, 4-3-3'e döndü. Eskiden bir şey vardı, büyük takım şöyle, kendi oyununu oynar falan. Kalktı bunlar. Kendine göre değişir bunlar. Tamamen topla oynamak isteyen bir hocaları var. Daha ileri boyutta artık. Alanya'da da aynıydı. İtalya'da Sassuolo'da çalışıyordu teknik adamları. Tebrik ediyorum" dedi.

"RİCA ETMEDİM, EMRETTİM"

Gelişmeye devam ettiklerinin altını çizen tecrübeli teknik adam, "Maç öncesi topun onlarda kalacağını biliyorduk. Bugün bu bir plan. Seni bu tuzağa, baskıya çıkarmak ve geniş alanda yakalamak istiyorlar. Bazen geçiş, bazen set oynayabilen bir takım olmamız lazımdı. Biz bunu sabırlı bir şekilde oynadık. Devre arasında rica etmedim, emrettim. Merkezi daha iyi kapatmamız gerektiğini. Karagümrük ikinci yarıda devreye girdi. Ancak, biz de ilk yarıda oyunu kopartabilirdik. 2. golü bulduktan sonra daha akıllı oynayan, rakibe bir şey vermeyen bir takımdık. Taktiksel olarak bizi bu mutlu etti. Taktik disipline uymak beni inanılmaz mutlu etti. Kazanmak tekrar güzel. 63 puan. Başladığımızdan bu yana tüm istatistikler zirveye gitti. Sıralamada en aşağıdan yukarı çıktı. Gelişiyoruz. Hızla gelişmemiz lazım. Burası Trabzonspor" şeklinde konuştu.

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