Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'dan protesto açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olarak 36 maç sonra evinde kaybeden Trabzonspor'da, Teknik Direktör Abdullah Avcı, zaman içerisinde hizmet edenlerin ve çalışanların kulüplerden ayrılabileceğini, esas olan Trabzonspor olduğunu belirterek, "Bence en güzel tarafı camianın uzun süredir beklediği şampiyonluğu Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu harika bir şekilde yaşamışlardır. Tarihte her zaman güzelliklerle anılacaktır. Ben bununu için onlara da başkana da yaptıkları hizmetlerden dolayı beraber yakaladığımız başarıdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzonspor camiası güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Başkanını seçecektir. Yönetimini oluşturarak devam edecektir" dedi.



Yunanistan'da yaşanan tren kazasına da değinen Avcı, "Yunanistan'da yaşanan tren kazası, bizimde içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreç hale yaşıyoruz. Onlar da bize destek oldular, onlara da baş sağlığı diliyorum. Türk futboluna hizmet etmiş Ziya Şengül'e ve ailesine başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu.



"Enteresan bir sene yaşıyoruz"



Ümraniyespor karşısında 6 net pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirten Avcı, "Oyunu domino eden, bu kadar Ümraniyespor'u zor durumda bırakan maçlar olmamıştı. Gol atamadıkça ve kaçırdıkça özgüven kayıpları saha içerisinde olabiliyor. Son 3 maçta 20 tane net pozisyonumuz var. Her şeyi deniyoruz. Golü yedikten sonra tekrar kırılmalar başlıyor. Enteresan bir sene yaşıyoruz. Evimizde 36 maç sonra kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Bundan sonraki sürece sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışacağız. Önümüzde çok önemli bir kupa süreci var" ifadelerini kullandı.



"Trabzonspor ailesine ve camiasına zarar verecek hiç bir şey yapmam"



Trabzonspor kariyerinde ilk defa tribünlerden protesto geldiği yönündeki soruya ise Avcı, "Protesto bu oyunun içinde var. Ben her zaman şunu söyledim. Transfere ihtiyacımız yok. Taraftara ihtiyacımız var. Protesto bunun içinde var ama oyunun içinde olan protesto beni veya oyuncuyu tekrar oyuna sokmuyor. Protesto, maç bittikten sonra yapılsa daha doğru olur. Trabzonspor ailesine ve camiasına zarar verecek hiçbir şey yapmam. Bunu herkes böyle bilsin. Bunu ben kendi içimde de yaparım. Sonuçta yönetimimiz var onlarla birlikte de yaparım" sözlerini sarf etti.



Oyundan sakatlanarak çıkan Trezeguet ile ilgili sağlıklı bir bilgi ulaşmadığını belirten Avcı, "Bakasetas önümüzdeki hafta bizimle olup olmayacağını bilmiyorum ama Marek ve Visca'nın önümüzdeki hafta bizimle olma ihtimalleri yüksek. Vitor Hugo'nun ise sakatlığı var. Tedavisi devam ediyor ve annesi son evresinde. Pazartesi veya salı günü bizimle beraber olacak" diyerek sözlerini tamamladı.