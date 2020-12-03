Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Ahmet Suat Özyazıcı'ya ziyaret

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Avcı'nın Ahmet Suat Özyazıcı'yı evinde ziyaret ettiği belirtilerek, şöyle denildi:



"Ahmet Suat Özyazıcı'nın ailesinin de yer aldığı ziyarette, teknik direktörümüz Abdullah Avcı efsane teknik direktörümüze sağlıklı bir ömür diledi. Özyazıcı ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya başarılar diledi.”