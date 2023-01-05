Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Yarışta olacağız'

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Süper Lig'de Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Rakibin analizini yaptığımızda bekleyeceklerini ve geçiş kovalayacaklarını biliyorduk. Formasyonda değişiklik yaptık. Diamond modeline döndük, hatta 4-4-2'ye döndük. İlk yarıda daha önce koparabilirdik

YARIŞTA OLMAK İSTİYORUZ

Bir maç kazandık. Biz yarışın içinde olmak istiyoruz ve olacağız da. Zihinsel yorgunluktan sonra bu adım çok önemliydi

ÇOK KALİTELİ VE ÖRNEK BİR PROFİL

Hamsik 80'de oyuna giriyor ve girerken %100 heyecanla ve coşkuyla giriyor. Bu benim için değerli. Onu da tebrik ediyoruz. Devlet nişanı aldı ülkesinde. Çok kaliteli ve örnek bir profil çiziyor.