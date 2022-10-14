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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Tarihi bir galibiyet'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Avrupa Ligi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Tarihi bir galibiyet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 00:43

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yu 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Grubun en iyi takımıyla oynadık. Fransa Ligi'nde 5 maçtır kazanan bir takımla oynadık. Oyunun 20-25 dakikalık bölümü aslında oyun üstünlükleri onlarındı. Ama çok doğru savunma yaptık ilk yarıda. Oyun biraz geçişli oldu. Doğru cevaplar verdik

HER ŞEY DENGELENDİ

Tarihi bir galibiyet, grupta her şey dengelendi. Trabzonspor takımı birbiri için oynadığı zaman çok farklı şeyler yapabiliyor

TRABZONSPOR YARIŞMAK ZORUNDA

Trabzonspor taraftarı çıtayı çok yükseğe koydu. Bütün dünya onları izledi. Bunun aşağısına düşemezler. Eğitimi, altyapıyı, oyuncu kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte de Trabzonspor yarışmak zorunda

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Avrupa Ligi

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