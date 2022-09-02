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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Kazanmak önemli'

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kazanmak önemli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 23:41

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

İlk 12-13 dakikalık oyunu 60-70 dakikaya çıkarmamız lazım. 11 kişinin 7 tanesi değişik oyuncu. Çocuklar buna cevap veriyorlar, kazanma arzuları var. Sakatlıklar oluyor, yeni gelenler var. Bence kazanmak önemli. Rakibe başarılar diliyorum.

ERKEN KOPARABİLİRDİK

İkinci yarı gol sonrası oyunu daha erken koparabilirdik. Özellikle ikinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık. Bunu daha da arttırmamız lazım. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Oyun ve oyuncular açısından. Bu değişimi kazanarak yaşamamız gerekiyor.

DAHA İY İBİR OYUN

Bugün takımın yüzde 70'i geçen seneden olmayan oyuncu grubu. Her takıma zorluk çıkaran bir takım vardı karşımızda. Biz kazandık ama daha iyi bir oyuna döneceğimizi düşünüyorum

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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