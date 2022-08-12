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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'İyi döneceğiz diye düşünüyorum'

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: İyi döneceğiz diye düşünüyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 23:43

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Bu ligde kolay maç yok, kazanmak son derece değerli. 2 maç 6 puan, gol yemeden devam ediyoruz. Taraftara çok teşekkürler, şampiyon taraftar kaldığı yerden devam ediyor. Onlara çok teşekkür ediyorum.

ÇOK ÖNEMLİ

Şu ana kadar hedeflerimize ulaştık. Şimdi önümüzde Kopenhag maçı var. Oralarda yarışmak, maddi ve manevi olarak kulübe katkı sağlamak çok önemli. Yarın hazırlıklara başlayacağız, umuyorum iyi olacak.

İYİ DÖNECEĞİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM

Rakiple ilgili çalışmalar, pratikler yapacağız. Oynadığımız takım, her sene Avrupa'da, Şampiyonlar Ligi'nde bulunan bir takım. Biz de Trabzonspor olarak şampiyonuz. İyi oyunla iyi döneceğiz diye düşünüyorum

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3-4 AY BİR SÜREÇ KONUŞULUYOR

Futbolcuların sakatlıkları, bunlar çok üzücü. Edin, çok iyi bir profesyon. Gerçek bir takımdaş. Kolunda kırık var. Süreyi söyleyemem. Minimum 3-4 ay bir süreçten konuşuluyor. Sürecin nasıl seyredeceğine bakacağız.

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