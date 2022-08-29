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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'İyi bir maç değildi'

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: İyi bir maç değildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 00:20

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Eksik çıkılan bir derbi. Bence iyi bir maç değildi. Taktiksel anlamda da iyi bir maç değildi.

DAHA NET POZİSYONLARA GİRDİ

Pas hatalarımız fazlaydı. Galatasaray'dan daha çok koştuk ama doğru koşu değildi. Galatasaray daha net pozisyonlara girdi

FUTBOLUN İÇİNDE VAR

Kazanmak için her şeyi denedik. Taktiksel anlamda tatmin etmeyen bir maç. Öz eleştiri. Bu, futbolun içinde var. Oyundan, bir derbi olarak memnun değilim. Kazanabilirdik de.

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