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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Gruptan çıkacağımızı düşünüyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Abdullah Avcı#UEFA
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Gruptan çıkacağımızı düşünüyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 22:26

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Monaco'ya 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

1-0 içeri girmek istedik ona göre formasyon değişikliği yapacaktık ama penaltıyla 2-0 içeriye girdik. Bu seviyede 90 dakika 11'e 10 oynamak kolay bir süreç değil

ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Grup 6,6,3,3 oldu. İki maç içeride. Ben bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum.

HAKEM YORUMU

Hakemlerle ilgili en ufak bir lafım yok. Verdiği kararlar çok doğruydu. Kendi oyuncumu sorgulayacağım. Bununla ilgili de bir toplantı yapacağız

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#UEFA

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