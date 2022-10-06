Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Gruptan çıkacağımızı düşünüyorum'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

1-0 içeri girmek istedik ona göre formasyon değişikliği yapacaktık ama penaltıyla 2-0 içeriye girdik. Bu seviyede 90 dakika 11'e 10 oynamak kolay bir süreç değil

ÇIKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Grup 6,6,3,3 oldu. İki maç içeride. Ben bu gruptan çıkacağımızı düşünüyorum.

HAKEM YORUMU

Hakemlerle ilgili en ufak bir lafım yok. Verdiği kararlar çok doğruydu. Kendi oyuncumu sorgulayacağım. Bununla ilgili de bir toplantı yapacağız