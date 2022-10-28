Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Fırsatları kaçırdık'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Elimizdeki fırsatları kaçırdık. Oyun istediğimiz gibi başladı. Oyunun bütününde aslında fırsatlar vardı. Direkten dönen 2 top var, topa daha çok sahiptik, çok fazla bir şey vermiyorduk. Bireysel hata...

HAMLELERİ YAPTIK AMA ÇEVİREMEDİK

Tam gol öncesi direkten dönen net fırsat var. Dönüşünde gol atacakken final pasını veremedik, ardından faul yapmadık ve kenardan, çalıştığımız yerden gol yedik. Bütün hamleleri yaptık ama çeviremedik.

FUTBOL BÖYLE BİR OYUN

Kazanmak için gelmiştik. Kazanmak için fırsatlar vardı. Oyunun karşılığı bu değildi. Futbol böyle bir oyun. Bunun içinde bunlar var. Bireysel performans, bazen detay, bazen anlarda yapamadıklarımız diye özetleyebiliriz.

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HESAPLARA BAKACAĞIZ

Bundan sonraki hesaplara bakacağız. Avrupa Ligi'ndeki bir ufak detay, devam etme sırf bize bağlı değil. Sonrası Konferans Ligi nasıl olabilir. Avrupa'da maç kazanmak önemli. Buradan çıkardıklarımıza bakacağız