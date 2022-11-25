Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Dünya Kupası'nda daha çok sürprizler olacak'

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futboldaki değişime dikkat çekerek, “Artık herkes, bu oyunun bir organizasyon oyunu olduğunu anlıyor. Bence Dünya Kupası’nda daha da sürprizler olacak. Oyunun anları, süreleri var. Almanya-Japonya maçı 2-0, 3-0 olacakken dönüyor. Oyunun anları önemli. Herkes bir organizasyon, plan yapıyor. Geldiğimiz çağda, herkes kendine yatırım yapıyor, teknolojiden faydalanıyor” dedi.

FİNAL PASLARIMIZ HEP KÖTÜ

Takımının bugüne dek sergilediği performansı değerlendiren Avcı, sezon başı hesapta olmayan oyuncu değişiklikleri yaşandığını belirterek şunları söyledi: “İlk 11’in 7-8’i yeni gelen oyunculardan oluştu ve 3 önemli oyuncu sakatlandı. Oyuncuları farklı mevkilerde kullanmak zorunda kaldık. İyi ya da kötü değiliz, arada gidiyoruz. Birinci bölgeyi en az kullanan takımız; bu sağlıklı bir durum değil. En fazla orta yapan takıma döndük. Maç başına 6 anahtar pasla ligde son sıradayız. Final paslarımızın hepsi kötü.”

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