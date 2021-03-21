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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ortahisar ilçesinde bulunan Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Avcı ziyarette, okuldaki down sendromlu ve otizmli çocuklara Trabzonspor forması hediye etti.
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