MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti
GeriFutbol Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 21.03.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ortahisar ilçesinde bulunan Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Avcı ziyarette, okuldaki down sendromlu ve otizmli çocuklara Trabzonspor forması hediye etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, down sendromlu ve otizmli çocukları ziyaret etti

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi