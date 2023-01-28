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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Çok sağlıklı bir gidişat değil"

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#Trabzonspor#Süper Lig#Hatayspor
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Çok sağlıklı bir gidişat değil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 19:58

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, sene başından beri sağlıklı gitmeyen bir durum olduğunu belirterek, “Zaman zaman hayal ettirdi, balansı mı bulamadık, dengeyi mi bulamadık, enerjiyi mi yakalayamadık? Zaman zaman kaybolduk. Sanki süreç biraz dalgalı gibi” dedi.

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Süper Lig'in 21. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda A. Hatayspor’a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, oyuna planladıkları şekilde başladıklarını belirterek, "8. dakikada golü de bularak rakibin tamamen çekildiği, adam odaklı oynadığı, bununla ilgili ne yapacağımıza çalışarak 8 dakikada karşılığını aldık. Aslında çok güzel fırsatlar vardı, oyuna aynı devam etmemiz gerekiyordu. Oyuna bir türlü giremedik. Devreye 1-0 önde girdik ama oyun bana iyi hissettirmiyordu. İkinci yarı itibarıyla pozisyon devamında geçişten gol yedik. Olabilir, futbolcun içinde var. Karagümrük, Alanya bugün Hatay maçı... Devam eden kırılgan yapımız var ve buna tepki veremiyoruz. Bazen teknik, taktik olmaz, bazen planlama da hata yaparsın, bazen de karışık oynarsın. Aradaki kalite farkından rakip ne yaptı? Sonuna kadar isteyerek, seni hataya zorlayarak ayakta kalmaya çalıştı ama karakter koyarsın, teslim olmazsın. Bazen bu iş enerji ile olur. Bugün bir iki tane pozisyon var, böyle mi olması gerekiyor, hayır. Daha farklı, baskılı oyunlar olması gerekir. Çabuk teslim olmamız gerekiyor. Sene başından beri sağlıklı gitmeyen bir durum. Zaman zaman hayal ettirdi, balansı mı bulamadık, dengeyi mi bulamadık, enerjiyi mi yakalayamadık? Zaman zaman kaybolduk. Sanki süreç biraz dalgalı gibi. Çalışmaya ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Formasyon değiştiriyoruz olmuyor, grup enerjisi yapıyoruz olmuyor. Bir oluyor, kayboluyor, çok sağlıklı bir gidişat değil. Tedavi etmeye çalışacağız. Elimdeki kadro bu, kötü çocuklar, karakterler mi, hayır. Ama futbolda kavga etmek, duygu, enerji bunlar başka bir şey” diye konuştu.

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"Transfer şu anda çok sağlıklı ve doğru gibi durmuyor"

Avcı, transferle ilgili sadece transferin çözüm olmayacağını, dengelerin bozulduğu bir süreç yaşadıklarını belirterek, “Transfer şu anda çok sağlıklı ve doğru gibi durmuyor. Burada öncelikle Trabzonspor Kulübü’nü düşünmek zorundayız, sürdürülebilir durumunu oluşturabilmek için. Transfere genelde şöyle bakılıyor, bir veya iki transfer yaptı, her şey düzelecek gibi. Ben burada bütününde şöyle söylüyorum başından itibaren sadece takım üzerinden değil genel olarak dalgalı giden bir şey var. İnişlerin çıkışların olduğu dengelerin bozulduğu bir süreç. Takımım, ekibim, çalışan, yönetim için her şey için Karadeniz dalgası mı diyeyim böyle bir süreç yaşanıyor. Bu kulüplerde bunlardan olabilir. Hiçbir şeyin oturmadığı bir süreci yaşıyoruz. Sahanın içi tabii ki benim sorumluluğumda. Sahanın içindeki enerjiyi bazen bulduk, bazen kaybettik. Bu doğru bir şey değil. Sağlıklı bir şey değil. Dediğim gibi sporcu ruhu kaybedebilir ama kaybederken kavga eder. Sahanın içinde mücadele eder. Biz bunu bazen yakalıyoruz, bazen kaybediyoruz. Transferle ilgili çok bizim için şu an itibarıyla çözüm olacak bir durum değil. Öncelikle kulübümüzü düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Hatayspor

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