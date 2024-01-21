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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Bunun bahanesi olamaz'

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bunun bahanesi olamaz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2024 22:04

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Galatasaray'a 5-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Çok detaya girmeden şöyle diyebiliriz, ilk yarı dengede bir oyun vardı. Savunma bireysel performansı olarak yediğimiz bir gol vardı. 60'a kadar oyun dengeli gidiyordu. Hamle yaparken, ayağımızdaki topları kaptırarak goller yedik

DAHA FAZLA ÇALIŞACAĞIZ

Bunun bir bahanesi olamaz. Çok şık olmadı, güzel olmadı. Yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağız.

UNUTTURMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Dört gün sonra bir maç var, kazanarak unutturmaya çalışacağız. Oyuna bir türlü ortak olamadık. Güzel ve şık olmadı. Burası büyük camia, tarihinde böyle durumlar az da olsa vardır. Bu durumu ortadan kaldırmaya çalışacağız. Yakışmayan bir mağlubiyet ama üçüncülük hedefimiz var. Bunun tedavisini yaparak yolumuza devam edeceğiz.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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