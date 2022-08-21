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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Biraz saygı istiyorum'

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Biraz saygı istiyorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2022 00:33

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor'a 5-2 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Antalyaspor'a 5-2 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Bu oyuna artık oyuncu değişikliği üstünden bakılmaz. Bu organizasyon oyunudur. İki takım dengeli başladı. İki pozisyonumuz vardı atamadık. Ayakta kalmamız gereken yerde golü yedik.

ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Bu skor nasıl oldu, onu anlamak mümkün değil. Kafamızı kaldırmamız lazım. Oyunun karşılığı olmayan bir skorla bugün buradan ayrılıyoruz. Trabzonspor'un kalitesi var

BİRAZ SAYGI İSTİYORUM

Trabzonspor bu ülkenin güzel bir takımı, olumsuzlukları hak etmediğimizi düşünüyoruz ve o anlamda biraz saygı istiyorum.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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