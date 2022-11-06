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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdulah Avcı: 'Hiç iyi değil'

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdulah Avcı: Hiç iyi değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 22:42

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa iyi sonuç değil, hele 2-0'dan 2-2 hiç iyi değil.. Her şey son derece harika gidiyordu. Devre bitmeden gol yedik ve psikolojik olarak daha iyi duruma geldiler. İkinci gollerinde el var mı bilmiyorum, VAR baktı ve gol verildi

PUAN KAYBETTİK, ÜZGÜNÜZ

Konyaspor iyi bir takım, bunu kabul ediyoruz ama sonuç alabilirdik, puan kaybettik, üzgünüz. Cezalılar, sakatlar var. 21 maç oynadık, 22'inciyi oynayıp araya gideceğiz

BARTRA HASTANEYE GİTTİ

Bu oyuncu grubu 21 müsabaka oynadı. Bartra'nın şu an başı dönüyor, hastaneye gitti. Devreye girerken Abdülkadir Ömür sakatlandı. Cezalılarımız da var. Önümüze bakacağız.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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