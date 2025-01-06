Trabzonspor taraftarları televizyonlarını kırdı, tamircilerde kuyruk oluştu...

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Süper Lig'in 2024-25 sezonunda 18 hafta geride kalırken, ilk yarının son deplasman maçında Samsunspor’a mağlup olarak deplasman galibiyeti alamama serisini sürdüren Trabzonspor, zor günler geçiriyor. Sezonun ilk yarısını tamamlamaya yaklaşırken, 19 puan toplayarak tarihindeki en düşük performanslardan birine imza atan Karadeniz ekibinde art arda alınan mağlubiyetlerin yanı sıra özellikle son dakikalarda yenilen gollerle yaşanan puan kayıpları, taraftarları üzdü. Bordo mavili bazı taraftarlar, üzüntü ve öfkelerini takımlarının maçlarını izledikleri televizyonlarının ekranlarından çıkardı. Kalesinde gördükleri son dakika golüyle öfkesine hakim olamayan kimi taraftarlar, televizyonuna kumanda fırlatırken kimi ise yumruk darbeleriyle televizyonunun erkanını kırdı. Yaşanan bu durum TV tamircilerinde yoğunluğa neden oldu.

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MURAT BAYBURT: MAÇ HAFTASI FAZLA MESAİ YAPIYORUZ

Kentte televizyon tamircisi Murat Bayburt, maç sonrası dükkanında yaşanan yoğunluğu anlatarak, maç sonrası taraftarların anlık öfkeyle televizyonlarına zarar verdiğini belirtti. Bayburt “Trabzonsporlu arkadaşlarımız bir anlık öfkelerine yenilince ortaya bu tablo çıkıyor. Bizim için iş anlamında iyi oldu tabii ki. Sadece maçın ardından bazı hafta 50 adet televizyon bu sebeple tamire geldi. Epey bir yoğunluğumuz oldu. Geçtiğimiz hafta maç yoğunluğunu atlatanlar da televizyonlarını tamir için getirmeye devam etti. Elindeki tespihi atan, yumruk atan, elinde bulduğu cismi atan oluyor. Masraf ise televizyonun büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor. Maç haftaları ve sonrasında biraz fazla mesai yapıyoruz” diye konuştu.

‘TRABZONSPOR İYİ OLSUN BİZİM İŞLERİMİZ KÖTÜ OLSUN’

Kendi işlerinden daha çok Trabzonspor’un kazanmasını tercih ettiklerini söyleyen Bayburt, “Trabzonspor iyi olsun bizim işlerimiz kötü olsun. Biz böyle düşünüyoruz. Bu sene Trabzonspor’la ilgili çok fazla bir heyecanımız yok ancak büyük maçlarda o heyecan daha fazla oluyor. Yöremizin insanı biraz heyecanlı yapıya sahip olduğu için öfkesine o durumda hakim olamıyor. Trabzonspor iyi olsun, yenilmesin, bizim işlerimiz her zaman olur. Bugün olmaz, yarın iyi olur. Yeter ki Trabzonspor yenilmesin” dedi.

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FATİH BULUT: TELEVİZYONA KIRILMAZ EKRAN YAPTIRDIM

Televizyonunu tamire getiren Fatih Bulut, maçlarda yaşayabileceği stres ve öfkeye karşı bu kez televizyonunun ön tarafına koruma amaçlı kırılmaz ekran yaptırdığını belirterek, “Trabzonspor’un Galatasaray karşısında maçın son dakikasında gelen gol sonrası televizyonum tamirlik hale geldi. O dördüncü golün yenmesi sonrası bir anda sinirlenip elimdeki kumandayı televizyona fırlattım. O anda öfkeme yenilmem ise bana 10 bin liraya mal oldu. Bu kez televizyonunun ön tarafına koruma amaçlı kırılmaz bir ekran yaptırdım” ifadelerini kullandı.

ŞENOL ÖLMEZ: TRABZONSPOR’UMUZUN İÇİN FEDA OLSUN

Şenol Ölmez de anlık öfkeye kapılarak televizyon ekranını yumruk darbesiyle kırdığını belirterek “Heyecan doruktaydı. Biz maçın son anlarında berabere biteceğini düşünüyorken dördüncü gol gelirken güzel bir darbeyle öfkemizi televizyonumuzdan çıkardık. Yaklaşık 10 bin liraya yakın bir masraf çıktı. Bu Trabzonsporumuz için feda olsun, bu kadar olacak” şeklinde konuştu.