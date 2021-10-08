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Trabzonspor taraftar grupları, Fenerbahçe maçıyla birleşiyor

#Süper Lig#Trabzonspor#Fenerbahçe
Trabzonspor taraftar grupları, Fenerbahçe maçıyla birleşiyor

Trabzonspor taraftar grupları, Fenerbahçe maçı öncesi birleşerek tek tribünde yer alma ve takıma tam destek verme kararı alırken, bordo-mavili kulüp de gelen talep üzerine Doğu tarafındaki tribünlerin taraftar gruplarına verileceğini duyurdu.

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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da taraftar grupları Fenerbahçe maçı öncesi birleşme kararı aldı.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında zirve mücadelesi verdiği Fenerbahçe'yi konuk edecek bordo-mavililerde taraftar grupları, Fenerbahçe maçı öncesi birleşerek tek tribünde yer alma ve takıma tam destek verme kararı aldı. Bunun üzerine bordo-mavili yönetim de gelen talebe karşılık Doğu tarafındaki tribünlerin taraftar gruplarına verileceğini duyurdu.

Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Tüm taraftar gruplarımızın Fenerbahçe maçında, Doğu tribünde yer alarak birlik olmak istemeleri yönetim kurulumuzca uygun bulunmuştur. Bu talep doğrultusunda %50 kapasite sınırlaması kapsamında Doğu tarafındaki tribünlerimizde taraftar gruplarımız yer alacaktır." denildi.

BİLETLER DE SATIŞA SUNULDU

17 Ekim Pazar günü saat 19.00da Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek olan bordo-mavililerde, bu maçın biletleri satışa sunuldu.  

Bilet fiyatları; Vip Platinum 750 TL, Vip Gold 500 TL, Vip Silver 350 TL, Batı 200 TL, Fırtına 61 TL ve Kale Arkası 40 TL'den (Misafir tribünü dahil) satışa çıkarılırken, Medical Park Stadyumu'nun % 50 kapasitesi oranında satışa sunulacak biletlerde çift aşı zorunluluğu devam ettiği, iki doz aşı olan kişilerin son aşısının üzerinden en az 14 gün geçmesi gerekmekte olduğu ve HES kodu kontrolünün ise her şartta yapılacağı hatırlatıldı.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Fenerbahçe