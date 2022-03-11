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Trabzonspor sürprize yer vermek istemiyor

#Süper Lig#Trabzonspor#Anadolu Kulüpleri
Trabzonspor sürprize yer vermek istemiyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Trabzonspor'da sürprize yer yok. Bordo-mavililer, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor.

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşmada yarın saat 19.00'da Göztepe'yi konuk edecek.

Ligde 67 puanla lider konumda olan bordo-mavililer, teknik direktör değişikliğine giden rakibi karşısında sürprize yer vermek istemiyor.

Evinde 20 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, sahasında oynadığı son 20 maçı kaybetmedi. Bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu müsabakadan sonra evinde yenilmedi.

Söz konusu dönemde Karadeniz ekibi 14 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. Bordo-mavililer, ayrıca bu sezon sahasında yenilgi almayan tek takım olma unvanını da sürdürme peşinde.

28. randevu

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Trabzonspor ile Göztepe, yarınki mücadeleyle birlikte 28. kez karşı karşıya gelecekler.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor'un 12, Göztepe'nin ise 5 galibiyeti var. 10 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi, attığı 38 gole karşılık kalesinde 20 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşma bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Avcı, Göztepe'ye 1 maç kaybetti

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde Göztepe ile rakip olduğu 8 Süper Lig maçından sadece 1'ni kaybetti.

Söz konusu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Avcı, Başakşehir'in başında Nisan 2019'da sahasında İzmir temsilcisinde 2-0 kaybetmişti.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Anadolu Kulüpleri

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