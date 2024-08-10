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Trabzonspor, Süper Lig'de sezona Sivasspor deplasmanında başlayacak!

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#TRABZONSPOR#Sivasspor#Süper Lig
Trabzonspor, Süper Ligde sezona Sivasspor deplasmanında başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 10:12

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Trabzonspor, Sivasspor'a konuk olacak.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.

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#TRABZONSPOR#Sivasspor#Süper Lig

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