Trabzonspor Süper Lig'de Hatayspor'u konuk ediyor! Bu maçın heyecanı Şampiyon Oranlar ile Misli’de

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Papara Park Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

TAKIMLARIN LİGDEKİ KONUMLARI

Hatayspor, Süper Lig'de 13 puanla 18, Trabzonspor ise 32 puanla 9. sırada yer alıyor.

İLK MAÇ BERABERLİKLE BİTTİ

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Hatayspor'un sahasında oynanan karşılaşma, 1-1 sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif, Mendy, Okay, Visca, Cham, Ozan, Sikan

Hatayspor: Bekaj, Selimcan, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Aboubakar

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Trabzonspor iç sahada oynadığı son 7 resmi maçını kazanmayı başardı.

Hatayspor bu sezon oynadığı 25 lig maçında sadece 2 galibiyet alabildi.

Trabzonspor ile Hatayspor arasında oynanan son 10 lig maçının 8’i 2,5 gol altı skorla bitti.

Hatayspor deplasmanda oynadığı son 6 resmi maçı kaybetti.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

Deplasmanda yine hayal kırıklığı yaşadı Trabzonspor. İç sahada bir kez daha yara sarmak istiyorlar. Bu kez ciddi eksikler var. Özellikle savunma hattındaki 4'lüden 3'ü değişecek. Mustafa Eskihellaç cezalı, diğer bek Pedro Malheiro sakat. Savic'in de sakatlık sorunu var. Banza son idmana katıldı, oynama şansı bulunuyor. Nwakaeme 1 ay yok, Cihan da 2 hafta olmayacak. Hatayspor ise deplasmanda çıktığı 11 lig maçının 9'unu kaybetti ve sadece 2 beraberlik aldı. Bamgboye cezalı, Kamil Ahmet, Diack ve Strandberg yok onlarda da. Trabzonspor'un önemli eksiklerine rağmen yine evinde reaksiyon göstermesini ve kazanmasını bekliyorum. Hatta ilk yarıdan skoru bulmaları beni şaşırtmaz.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %64’ü Trabzonspor galibiyetinden yana.

KRİTİK MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Trabzonspor'un galibiyetine 1.22 yerine 1.25, beraberliğe ise 4.77 yerine 5.05 oran veriliyor. Hatayspor'un galibiyetinin oranı ise 6.41 yerine 6.79 olarak gösteriliyor.

* Oranlar değişiklik gösterebilir.

TRABZON'DA HEDEF SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARMAK

Ligde geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Atakaş Hatayspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Ligde iç sahadaki son 5 maçını kazanan Karadeniz ekibi, galibiyet serisini 6 maça çıkarmanın hesabını yapıyor.

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TRABZONSPOR EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç'ın kart cezası, Nwakaeme, Malheiro, Banza, Savic, Cihan Çanak ve Folcarelli'nin sakatlıkları bulunuyor.

HATAYSPOR EKSİKLERİ

Atakaş Hatayspor'da ise sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Yılmaz, Lamine Diack ve cezalı olan Funsho Bamgboye Trabzons deplasmanında forma giyemeyecek.