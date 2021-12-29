"Trabzonspor, Süper Lig’de 5 yılın ayarlarını bozdu!"

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“Ligin ilk yarısında Trabzonspor’un topladığı 46 puan, son 5 yıllık Süper Lig ayarlarını bozan cinsten. Çünkü bir süredir bu ligde şampiyonluğa 2,1 puan ortalaması yetiyordu. Bordo mavililer bir anda çıtayı 2,4’lere taşıdı.”

1- Galatasaray, 4-4-2 ile başladığı Antalyaspor maçını kazanarak galibiyet hasretini dindirdi. Santrfor Mustafa Muhammed’in bonservisi satın alan sarı kırmızılıların yarışa katılması için başka hangi bölgelere takviye yapması gerekiyor?

MEHMET ARSLAN: AVRUPA’YI DÜŞÜNMELiLER

Ben; Galatasaray’ın yarışa katılma ihtimalini sıfıra yakın buluyorum. Geleceği olan ve genç ve yetenekli isimlerden kurulu bir kadro oluşturdular. Şampiyonluk baskısı onların gelişmesinin önüne geçiyor. Avrupa Ligi onların bu seneki en büyük şansı oldu. Tüm planlarını lige göre değil, UEFA Avrupa Ligi’ne göre yapmalı Galatasaray. Süper Lig onlar için takımın gelişmesi adına bir platform olacak. Bunun için (artık yavaş yavaş kariyerinin sonuna geldi) Fernando Muslera yerine bir kaleciye mutlaka ihtiyaçları var. Ve orta alanda Cicaldau’nun sergileyemediği performansı sergileyecek bir oyuncu. Tabii ki bir de takımdan ayrılması gerekenler var. Ryan Babel, Sofiane Feghouli gibi...

UĞUR MELEKE: ORTA ALANA TAKViYE ŞART

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Galatasaray’ın sadece bu sezon değil, birkaç yıldır bek katkısı sınırlı. Oraya takviye söz konusu olabilir. Orta sahada Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara hep birbirine benzer oyuncular. İki yönlü orta saha seçenekleri dar. Özellikle o bölgeye takviye de şart. Antalya maçındaki 4-42’yi daha fazla kullanmalılar. Zira bu formasyon Galatasaray’ın öndeki renkliliğini artırdı.

GÜNTEKiN ONAY: FIRSAT ARAMALI

Galatasaray’ın bu puanla şampiyonluk yarışına katılması söz konusu değil. Ligde bu kadar geride kalmışken yüksek maliyetli oyuncular yerine fırsat transferi olursa yapılmalı. Galatasaray’ın öyle 1-2 futbolcu transferiyle kalite problemlerini aşması kolay değil.

2- Fenerbahçe, Vitor Pereira’nın pragmatik metotlarıyla başladığı ilk yarıyı, Zeki Murat göle’nin renkli-yetenekli kadrosuyla bitirdi. Sizce yeni teknik direktör bu renkli oyunu mu sürdürmeli? Fenerbahçe’nin ikinci yarıdaki yöntemi ne olmalı?

MEHMET ARSLAN: SORUN OYUNCUDA DEĞiL

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Sorun hangi oyuncuların oynaması değil. Tam aksine ‘şu oyuncular oynamalı’ ve ‘sistem tartışmaları’ buraya getirdi F.Bahçe’yi. Pereira’nın istifası ve onun üzerinde oluşturulan baskı en büyük yanlıştı. Şimdi ikinci bir yanlışa imza atılıyor ve Ali Koç’un istifası isteniyor. Koç çok kötü kararlar alıyor ve bunları da hiçbir sorumluluğu olmayan futbol akıllarına danışarak alıyor. Koç asla istifa etmemeli. Kulübün bu krizden çıkmasının tek yolu yine Koç’tur. Bir şartla, başkan olarak kararları da kendi almalı. Davul onun boynunda ama tokmak başkalarında.

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GÜNTEKiN ONAY: HÂLÂ iDEAL 11’i BULAMADI

Pereira sonrası dönemde Portekizli hocanın ısrarla oynatmadığı teknik kalitesi yüksek ismlerin daha fazla süre aldığını gördük ancak gerek Karagümrük, gerekse de Malatya maçlarındaki futbol hayal kırıklığı yarattı. F.Bahçe, tempo-dinamizm ve kalite sentezini bulamadı. Orta saha ve forvette hiçbir futbolcu oynama devamlılığı yakalayamadı. Bir takımın ideal bir 11’i olmalı. Fenerbahçe 19 hafta geçti ama bu 11’i bulmuş değil.

UĞUR MELEKE: ANCELOTTİ GİBİ YAPMALILAR

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Zamanında Milan’da Ancelotti’nin elinde aynı anda Gattuso, Seedorf, Pirlo, Kaka, Ambrosini vardı ve kurt hoca hepsini birden oynatacak modeli üretmişti. Noel ağacı da dedikleri kanatsız 4-3-2-1 ile başarıya gitti Ancelotti. Fenerbahçe’nin de elindeki malzeme böyle. Bu yeteneklileri bir arada sahaya sürmenin yolunu bulmalısınız. Bu hafta Göle de 4-3-2-1 başladı ve bence mantıklıydı.

3- Trabzonspor, ilk yarıyı rakiplerinin kilometrelerce önünde lider bitirdi. Başakşehir’i de yakınına yaklaştırmadı. Sizce Trabzonspor mu çok iyi yoksa ligin geri kalanı mı çok kötü?

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UĞUR MELEKE: STANDARTLARI YUKARI ÇEKTi

Trabzonspor’un topladığı puan, son 5 yıllık Süper Lig ayarlarını bozan cinsten tabii. Çünkü bir süredir bu ligde şampiyonluğa 2,1 puan ortalaması yetiyordu. Trabzon bir anda bu çıtayı 2,4’lere taşıdı. Eğer ligde Trabzon diye ekstra bir performans olmasaydı, Konya’nın topladığı 39 puan bu turnuvanın doğal şampiyonluk puanıydı. Tabii ki 3 İstanbul büyüğünün de performansları alışılmışın dışında. Bence özellikle Avrupa sürecinde 2 cepheyi götüremediler. Özellikle eylül-ekimde 22 gün 7 maçlık o fikstür fişlerini çekti.

MEHMET ARSLAN: LiG BiTMEDi, HÂLÂ DEVAM EDiYOR

Trabzonspor’u, fanatiklerin iddia ettiği gibi hakemler, TFF ya da hayali güçler değil, 3 büyük takım şampiyon yapacak demiştim. Önce Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın performanslarına bakın, sonra da Trabzonspor’un. 3 büyüklerin verdikleri anlamsız kavgalara bakın, sonra da bordo mavililere. Trabzonspor çok iyi değil ama iyi. 3 büyüklerse kötü değil, çok kötü yönetiliyorlar. Aradaki puan farkının temel nedeni bu. Ama ben hâlâ yarışın devam ettiğine inanıyorum. Ligin bittiğini düşünmek Trabzonspor’un en büyük yanılgısı olacaktır.

GÜNTEKiN ONAY: 3 BÜYÜKLER ‘FELAKET!’

Trabzonspor, 2,4 puan ortalamasıyla ilk yarıyı tamamladı. Bu ortalama şampiyonluk için fazlasıyla yeterli. 3 büyüklerin puan ve gol averajlarına bakmamız yetersizliklerinin net bir göstergesi. Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray oynadıkları toplam 57 lig maçının sadece 24 tanesini kazanabilmiş. %42’lik galibiyet yüzdesi kelimenin tam anlamıyla ‘felaket.’

4- Beşiktaş, Konya’ya diş geçiremedi ve Karaveli ile ilk yenilgisini aldı. Beşiktaş Avrupa’da yok, ligde zirvenin uzağında. Sizce bu sezonun planlaması nasıl yapılmalı? Karaveli ile devam edilmeli mi?

GÜNTEKiN ONAY: HOCA iŞi ÇOK ÖNEMLi

Beşiktaş güçlü kadrosuna rağmen çok erken hedefsiz kaldı. Bir sonraki sezona yönelik planlamanın önemli bir parçası da teknik adam. Beşiktaş’ın misyonuna uygun, çağı yakalamış, modern futbolu bilen bir antrenör profili şart. Laf olsun diye bir teknik adamla anlaşma yapılacağına sezon sonuna kadar Önder Karaveli devam edebilir.

MEHMET ARSLAN: GELECEĞi DÜŞÜNMELiLER

Ben, Önder Hoca ile devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama biliyorum ki, Beşiktaş Yönetimi farklı arayışlar içinde. Öncelikle bu konuda net bir karar almalı. Sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona erecek pek çok futbolcu var. Bu ekonomik açıdan ve takım yapılanması açısından elbette bir kriz ama aynı zamanda doğru kullanılırsa büyük bir fırsat. Gelecek sezonun

planlaması, genç ve yetenekli oyuncuların bulunması için bir futbol aklına yapılacak bir yatırım fırsatı. Lig tıpkı Galatasaray için olduğu gibi Beşiktaş için de bitti sayılır. Hedef kupa ve sıralamada daha iyi bir yer. Ama bundan da önemlisi gelecek sezonun planlanması. Bunun için de zaman daralıyor.

UĞUR MELEKE: IŞILTISINI YiTiRDi

Beşiktaş’ın iki sezondur var olan ışıltısını evet yitirdiğini, maçın her anında verdiği gol atabilir hissini biraz yıprattığını kabul etmek lazım. Aboubakar’ın yeri dolmadı. Hücumda Michy Batshuayi ve Cyle Larin çok fazla basit top kaybı yapıyorlar ve bu yüzden atak sürekliliği de sağlayamıyorlar. Bu meselelerin teknik direktör değişikliğiyle mucizevi şekilde düzeleceğini düşünmüyorum. Önder Karaveli’yle yola devam edilmesi makul gibi görünüyor.

5- Sezonun ilk yarısında ortaya koydukları performansla olumlu ya da olumsuz anlamda sizi en çok şaşırtan teknik direktörler, futbolcular ve takımlar hangileriydi?

UĞUR MELEKE: UMUT BOZOK VE SERDAR PARLADI

Sezonun ilk yarısının en iyi teknik adam performansları Abdullah Avcı, İlhan Palut ve Emre Belözoğlu’ndan geldi. Montella’nın hemen her oyuncuya dokunuşu değerli. Giresun ve Göztepe’nin de hak ettikleri puanları toplayamadıklarını, eğer gol sorunlarını çözerlerse çıkışa geçebileceklerini düşünüyorum. Ligin ikinci yarısında doğru takviyeleri yaparlarsa Keleş ve El Maestro yıldız adaylarım. Bireysel performans anlamında Kasımpaşalı Umut Bozok ve Konyalı Serdar Gürler’in çıkışları dikkat çekici.

MEHMET ARSLAN: EN TALİHSİZ İSİM PEREİRA

Sergen Yalçın, Aykut Kocaman ve Fenerbahçe hayal kırıklığıydı benim için. Yalçın’ı aldığı sonuçlardan değil, futbolcuları hedefe koyan açıklamalarından dolayı hayal kırıklığı listeme aldım. Trabzonspor ve Abdullah Avcı olumlu anlamda listemde. İlhan Palut ve Emre Belözoğlu şüphesiz kahramanlar listesinin başında. Kerem Aktüroğlu ve Karagümrük’ten Pesic. Bunlar performanslarıyla öne çıkan isimler. Açıklamalarıyla gönlümüze kurulan Önder Karaveli de onur köşesinde. En talihsiz isim ise ne yazık ki Pereira. Şampiyon olabileceği bir ligi yanlış kulüp yönetimi anlayışı ile terketti.

GÜNTEKiN ONAY: ALEX TEiXEiRA KATKI YAPAMADI

Sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş ve dolayısıyla Sergen Yalçın’ın kötü performansı beni çok şaşırttı. Atex Teixiera ve Batshuayi gibi uluslarası seviyedeki 2 yıldızın katkıları da beklentilerin çok altında kaldı. Galatasaray’da Kerem’den böylesine büyük bir çıkış beklemiyordum. Fenerbahçe’de ise İrfan Can’ın istikrarsızlığı ve katkısı benim için hayal kırıklığı.

6- İlk yarının flaş takımı kesinlikle Konyaspor... Hatay ve Adana Demir de 30 puan barajını geçtiler. Sizce bu takımlardan hangisi ikinci devre zirve ya da en azından Avrupa yarışında olabilir?

UĞUR MELEKE: YARIŞTA KALIR

Konyaspor bir yana, diğerleri bir yana elbette. İlhan Palut pragmatik bir Anadolu takımı futbolu oynatmıyor, sahaya bir büyük takım oyunu koyuyor. Topa sahip oluyorlar, domine ediyorlar, hep daha fazlasını arıyorlar. Sonuna kadar olacaklardır yarışın içinde. Başakşehir’in de benzer özellikleri ve derin bir kadrosu var. Onlar da yarışa tutunacak kesinlikle.

MEHMET ARSLAN: EN İYİSİ PALUT

Konyaspor benzer bir çıkışı Aykut Kocaman döneminde de yaşamıştı. Bu, şehrin sahip olduğu potansiyeli gösteriyor. Sahip olduğu oyuncular yüksek kalitede değil ama İlhan Palut birbirleriyle uyumlu bir takım ve güçlü bir oyun yarattı. Bu güçlü oyun, oyuncu kalitesini de ister

istemez yukarı çekecektir. İnsan düşünmeden edemiyor, daha iyi bekler, oyun kurucu stoperler elinde olsaydı İlhan hoca daha neler yapardı kim bilir. Bir teknik direktör kısıtlı yeteneklere sahip bir oyuncu grubuna ancak bu kadar mükemmel dokunabilir ve zihnindeki oyunu aktarabilirdi. Futbolu bırakır bırakmaz 3 büyüklerde antrenörlük hayal eden isimleri gördükçe, tırnakları ile kazıya kazıya gelen İlhan Hoca ilk yarının en iyisiydi.

GÜNTEKiN ONAY: DEMiRSPOR’A DiKKAT

Konyaspor ve Başakşehir, oyun disiplinleri ve istikrarlı oyunlarıyla ligdeki pozisyonlarını koruyacaklardır. Adana Demirspor, renkli bir takım oluşturdu ve teknik direktör Vincenzo Montella ile de kimya tuttu. Sol bek ve iyi bir orta saha oyuncusu transfer ederlerse ilk yarıdakinden daha fazla puan alabilirler.