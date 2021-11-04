Trabzonspor, Süper Lig'de 241 gündür kaybetmiyor

Bordo-mavililer, geride kalan 11 haftalık bölümde rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı ve ligin tek namağlup takımı olarak zirvede yer aldı.
Karadeniz ekibi, 8 galibiyet, 3 beraberlikle ligde hiçbir rakibine 3 puan şansı tanımadı.
- Ligde 241 gündür kaybetmiyor
Trabzonspor, ligde 241 gündür yenilgi yüzü görmedi.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
- Eksik oyuncular
Trabzonspor'da Gervinho ve Peres sakatlıkları, Edgar da kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Kasık ağrısı bulunan Cornelius'un durumu ise son kontrollerin ardından netlik kazanacak.
- Yolculuk yarın
Bordo-mavili ekip, Beşiktaş maçı için yarın İstanbul'a gidecek.
Karadeniz ekibi, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, saat 16.30'da özel uçakla İstanbul'a hareket edecek.