Trabzonspor, Süper Lig'de 23 maçtır kaybetmiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı! #Zehirli Mantar
Türk futbolu nefes aldı İşler değişti, yeni sıralama...Türk futbolu nefes aldı! İşler değişti, yeni sıralama...#Ülkeler Sıralaması
Bakan Özerden ara tatil açıklamasıBakan Özer'den ara tatil açıklaması!#Ara Tatil
Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme: 81 ile genelge gönderildiEkmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme: 81 ile genelge gönderildi#Ekmek Fiyatları
3600 ek göstergede önemli gelişme Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması3600 ek göstergede önemli gelişme! Bakan Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması#Asgari Ücret
Her gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalyadan getirildiHer gün yanından geçiyor ama... İstanbullu varlığından habersiz: Mermerleri bile İtalya'dan getirildi#Abraham Salomon Kamondo
Flaş Türkiye yorumu: Şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardıFlaş Türkiye yorumu: Şoklara uyum sağladı, büyümeyi başardı#Türkiye Ekonomisi
Kahreden kaza Fotoğrafı telefonunda bulduKahreden kaza! Fotoğrafı telefonunda buldu#Selfie Faciası
Emlakçı cinayeti davasında yine gerginlik Ortalık fena karıştıEmlakçı cinayeti davasında yine gerginlik! Ortalık fena karıştı#Çatalca
2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...2.7 milyar liralık cezadan sonra ilk açıklama: Fahiş fiyattan değil...#Zincir Marketler
Dünya onu konuşuyor... Salgını ortaya çıkardı Sonrası felaket...Dünya onu konuşuyor... Salgını ortaya çıkardı! Sonrası felaket... #Koronavirüs
Sosyal medyada üniformanla fotoğraf paylaş akımı MSB harekete geçtiSosyal medyada 'üniformanla fotoğraf paylaş' akımı! MSB harekete geçti#MSB
Maç sonu sözleri olay olmuştu Açıklama yaptı: Art niyetli...Maç sonu sözleri olay olmuştu! Açıklama yaptı: Art niyetli...#Fenerbahçe
Resmen turist akınına uğradı Otellerde doluluk oranı yüzde 90ı aştıResmen turist akınına uğradı! Otellerde doluluk oranı yüzde 90'ı aştı#Mardin
Hollywoodun en karanlık sırrı: Tacizciyi yıllar sonra ifşa ettiHollywood'un en karanlık sırrı: Tacizciyi yıllar sonra ifşa etti#Natalie Wood
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Trabzonspor, Süper Lig'de 23 maçtır kaybetmiyor

#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri
Trabzonspor, Süper Ligde 23 maçtır kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor, yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Haberin Devamı

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde 27 puanla zirvede yer alan bordo-mavililer, 20 puanla 4. sıradaki Beşiktaş karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında avantajını daha da artırmanın planlarını yapıyor.

Son 4 maçından galibiyetle ayrılan ve ligin tek namağlup takımı olan bordo-mavililer, bu zorlu mücadeleyi 3 puanla tamamlayıp, rakibiyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek. Kasık sakatlığı bulunan Danimarkalı golcü Cornelius'un ise son kontrollerden sonra durumu netlik kazanacak.

- Son deplasman yenilgisi 376 gün önce İstanbul'da

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 376 gündür dış sahada kaybetmedi.

Gözden Kaçmasın

Beşiktaş-Trabzon maçına dans eğitmeni hakemBeşiktaş-Trabzon maçına dans eğitmeni hakemHaberi görüntüle

Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

- Ligde 23 maçtır kaybetmiyor

Ligde 241 gündür hiçbir takım Trabzonspor'un bileğini bükemedi.

Haberin Devamı

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Süper Lig#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

#Kendall Jenner
A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak

A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak?

#Koronavirüs Aşısı