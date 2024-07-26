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Trabzonspor, Stefan Savic'in maaşını açıkladı!

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#Transfer#Trabzonspor#Stefan Savic
Trabzonspor, Stefan Savicin maaşını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 19:23

Trabzonspor, Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Trabzonspor Kulübü, Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, her bir sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödenecektir. Futbolcunun, 2025/2026 futbol sezonu tescil döneminde 5 milyon avro, 2026/2027 futbol sezonunda 4 milyon avro karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

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#Transfer#Trabzonspor#Stefan Savic

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