Trabzonspor St. Gallen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

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Trabzonspor St. Gallen maçı, Avrupa'ya tamam ya da devam mücadelesi olacak. Deplasmandan 0-0’la dönen Fırtına’ya da Beşiktaş gibi tek farklı skorla kazanmak tur için yeterli olacak. Karadeniz ekibinde Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen dışında eksik yok. Cezaları biten Malheiro ve Eren Elmalı ise sahadaki yerlerini alabilecek. Peki, Trabzonspor St. Gallen maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler

TRABZONSPOR ST. GALLEN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



UEFA Konferans Ligi Play Off rövanş maçında Trabzonspor, St Gallen'i konuk edecek. 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da oynanacak mücadele, ATV ekranlarından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

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GÖRTLER: "KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ MAÇLARINDAN BİRİNE ÇIKACAĞIM"

Maassen, maçın oynanacağı Papara Park'ta takım kaptanı Lukas Görtler ile düzenlediği basın toplantısında, tur şansının yarı yarıya olduğunu ifade ederek, odak noktalarının gruplara kalmak olduğu belirtti.

Kendileri için maçın final niteliğinde olduğunu aktaran Maassen, "Maç 0-0 başlayacak ilk maçtan dolayı. Geçen maç biraz çekingen başladık, sonlara doğru biraz toparladık. Favori tabi ki de Trabzonspor ama bizim de buna cevap verebilecek silahlarımız var. Bununla alakalı da oyuncularımızı efektif bir şekilde kullanmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Maçın önemine dikkati çeken Lukas Görtler de "Kariyerimin en önemli maçlarından birine çıkacağım. Buna benzer bir durumu Utrecht'te oynarken yaşamıştım. Orada maalesef uzatmalarda elenmiştim ama Türkiye'de böyle bir maç oynayacak olmaktan ötürü hem çok motiveyim hem de burada tur atlamak istiyoruz." dedi.

Görtler, gelişmekte olan bir takım olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlk maçta istatistikler onların lehineydi ama biz de burada kolay lokma olmayacağımızı göstereceğiz. Her şeyin bizim elimizde olduğunu da biliyoruz. Sezona erken başladık doğal olarak bu serüveni gruplara kalarak tamamlamak istiyoruz. Eğer yenilirsek de biz kesinlikle gelişmekte olan bir takımız bununla alakalı da çalışmalarımıza devam edeceğiz. İyi bir yoldayız."