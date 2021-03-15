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GeriFutbol Trabzonspor son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Trabzonspor son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor

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Trabzonspor son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Trabzonspor, gol yollarında sorun yaşıyor.

Ligde oynadığı 29 maçta 35 gol kaydeden bordo-mavililer, son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor. 

En son 2016-2017 sezonunda söz konusu dönemde 34 gol atan Karadeniz ekibi, 2017-2018 sezonunda 53 gol, 2018-2019 sezonunda 52 gol kaydetmişti.

- Geçen sezondan 30 gol daha az

Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un de gol yollarındaki başarısıyla rakip filelere 65 gol göndermişti.

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Bordo-mavililer, geçen sezonun aynı dönemine göre 30 gol daha az kaydederek bu başarısının uzağında kaldı.

- Son 4 maçta 3 gol

Trabzonspor, son 4 haftada 3 kez rakip fileleri havalandırırken 1 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda sahasında Fenerbahçe'ye 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yenerken Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile golsüz berabere kaldı.

Son 4 haftada 4 puan alan bordo-mavililer, zirve yarışından uzaklaştı.

 

Trabzonspor son 4 sezonun en az gol attığı dönemini yaşıyor

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