Trabzonspor sol bekini 3. Lig'de buldu! Eren Elmalı, Galatasaray'a gidince...

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TFF 3. Lig 1. Grup’ta ilk yarısını 28 puanla 3. sırada tamamlayan Karşıyaka, ekonomik sebeplerden dolayı oyuncularına ödeme yapmakta zorlanıyor. Bu süreci aşmak ve kaynak oluşturmak isteyen İzmir ekibinin genç futbolcusu Ferdi Burgaz'a Trabzonspor talip oldu. Karadeniz ekibinin ilk teklifini yaptığı ifade edilirken, yeşil-kırmızılıların ise kapıyı 500 bin dolardan açtığı belirtildi. Bu durum üzerine iki kulüp temaslarını sürdürürken, fiyat konusunda ortak bir noktada buluşulması bekleniyor.

Karşıyaka, Ferdi Burgaz'ı satması durumunda elde edilen parayı sezonun kalanı için kullanmayı planlıyor.



İzmir ekibinin sol bekte geçen sezon genç yaşına rağmen takımının değişilmez ismi olan Burgaz, 23'ü 11'de olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. Genç futbolcu bu sezon ise ligin ilk yarısında 13 maçta görev aldı.

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