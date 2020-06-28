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AA Spor
Haber Giriş: 28.06.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamıyor! 22 puan...

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Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamıyor! 22 puan...
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Süper Lig'de dün sahasında MKE Ankaragücü karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle şampiyonluk yolunda önemli 2 puan kaybeden Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda üstünlüğünü koruyamamanın sıkıntısını yaşadı.

Bordo-mavililer, ligde üstünlük sağladığı karşılaşmanın 10'undan 3 puanla ayrılamayarak, 8 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Ligde 58 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 22 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı.

- Puan kaybedilen 10 karşılaşma

Trabzonspor, skor olarak öne geçtiği karşılaşmalarda Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile 1-1, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor'a ise 2-1 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.

- Son 2 maçta 4 puan kaybetti

Trabzonspor, ligde öne geçtiği son 2 maçta 4 puan yitirdi.

Karadeniz ekibi, Aytemiz Alanyaspor maçında iki kez öne geçmesine karşın sahadan 2-2, MKE Ankaragücü karşılaşmasından da 1-1 beraberlikle ayrıldı.

- Kötü gidişat

Trabzonspor, ligde oynadığı son 4 maçta 3 beraberlik, 1 galibiyet aldı.

Medipol Başakşehir ile sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, daha sonra dış sahada Aytemiz Alanyaspor ile 2-2, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Karadeniz ekibi, 4 maçta dağıtılan 12 puanın yarısı olan 6 puanı kaybetti.

 

Trabzonspor, skor üstünlüğünü koruyamıyor 22 puan...

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