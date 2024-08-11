Trabzonspor, Sivas'ta sezonu açıyor! Süper Kupa fatihi Beşiktaş, Samsunspor deplasmanında... İddaa oranları, istatistikler...

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SİVASSPOR - TRABZONSPOR

Ruzomberok galibiyetleri ile sezonu açan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Rapid Wien'e Papara Park'ta 1-0 kaybedip tur şansını zora sokmuştu.

Bordo-mavili ekip Avusturya'daki rövanş öncesi, Süper Lig'de sezonun ilk haftasında, Sivas deplasmanında ter dökecek.

Denis Draguş'u merkez forvet olarak izleyeceğiz. Umut Bozok deplasman kafilesinde yer almadı.

Anthony Nwakaeme ve Mislav Orsic yedekte bekleyecek, kanatlarda Edin Vişça ve Mahmoud Trezeguet forma giyecek.

Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, John Lundstram ve Batista Mendy dörtlüsünden ikisi "orta ikiliyi" oluşturacak.

Sağ bekte Pedro Malheiro, sol bekte Eren Elmalı formaya yakın.

Geçtiğimiz sezonu 7. sırada bitiren Sivasspor'da ise Hakan Arslan, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye ve Clinton N'Jie ile yollar ayrıldı.

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Savunmaya "Uros Radakovic & Noah Sonko Sundeberg", orta alana Alex Pritchard takviyeleri yapıldı.

Rey Manaj "şu an için" elde tutuldu.

İki takım arasında oynanan son 6 maçın sadece 2'sini Trabzonspor kazanabildi. (2B - 2 Sivasspor galibiyeti)

Bülent Uygun, Abdullah Avcı'ya 12 kez rakip oldu ve bu 12 maçın 7'sinde sahadan galip ayrıldı. (2 beraberlik)

"Sivasspor - Trabzonspor" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ

Hem teknik heyette hem de oyuncu kadrosunda değişiklik yapan Beşiktaş, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek büyük moral depolamıştı.

Samsunspor da yeni sezona yeni TD ile giriyor; Markus Gisdol sonrası bir başka Alman, Thomas Reis kontrolünde olacaklar.

Beşiktaş'ın Süper Kupa 11'inde tek değişiklik yapması şaşırtmaz; Omar Colley yerine Emirhan Topçu'yu Gabriel Paulista'nın yanında görebiliriz.

Savunmanın önündeki "Al-Musrati & Gedson Fernandes" ikilisi ve Ciro Immobile'nin arkasındaki Rafa Silva değişmeyecektir.

Kanatlarda Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy forma giyer; beklerde Jonas Svensson (sağ) ve (sol) Arthur Masuaku'yu izleriz.

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Samsunspor'da Yunus Emre Çift cezalı, Emre Kılınç sakat, Lubomir Satka şüpheli.

Moryke Fofana ve Osman Çelik'le yollar ayrıldı.

Taylan Antalyalı (Galatasaray) ve Muhammed Gümüşkaya'nın (Westerlo) kiralık sözleşmeleri yenilenmedi.

Samsunspor, Beşiktaş'ı konuk ettiği son 11 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2B - 8 BJK galibiyeti)

Beşiktaş, yeni sezonu deplasmanda açtığı son 5 sezonda 4 kez İstanbul'a 3 puanla dönmeyi başardı.

"Samsunspor - Beşiktaş" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan "Sivasspor - Trabzonspor" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

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%46'lık kesim bordo-mavili ekibin sezonu Sivas deplasmanında 3 puanla açacağını düşünüyor...

"Samsunspor - Beşiktaş" maçına iddaa oynayanların %22'lik kesimi ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve o mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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