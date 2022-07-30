Canlı: Trabzonspor - Sivasspor maçı

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Süper Lig'de 2021-22 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Demir Grup Sivasspor, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya geliyor.

Maçta ikinci yarı oynanıyor

Trabzonspor 2-0 Sivasspor

Gol: 37 ve 50' Cornelius

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada sol kanattan Visca’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Vitor Hugo’nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

27. dakikada sol çaprazdan topla ilerleyen Eren Elmalı ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşta kaleci Ali Şaşal topu oyun alanına çeldi. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada sol taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Cornelius ceza sahası içinde sol ayakla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

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43. dakikada Gradel’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Caner Osmanpaşa’nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren, Visca, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.

Sivasspor'un 11'i: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

TRABZONSPOR-SİVASSPOR SÜPER KUPA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yaptığı Trabzonspor-Sivasspor Süper Kupa finali saat 20.45'te başladı. Mücadele ATV kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Daha önce Süper Kupa’yı dokuz kez müzesine götüren Trabzonspor, Galatasaray’ın ardından bu kupayı 10+ kez kazanan ikinci takım olmak için sahaya çıkıyor. Bordo-mavililer, Süper Kupa tarihinde oynadığı 12 maçın %75’inde kupayı kazanan taraf olmayı başardı.

İlk kez finale yükseldiği Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Sivasspor, kulüp tarihinde ilk kez Süper Kupa’da boy gösterecek. Daha önce sadece Galatasaray, Konyaspor ve Akhisarspor her iki kupayı da ilk denemesinde kazanmayı başardı. Sivasspor ile oynadığı son beş maçta mağlubiyet almayan Trabzonspor, bu süreçte 2+ gol sevinci yaşadığı iki karşılaşmadan galip ayrıldı.

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Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanan son yedi maçın dördü berabere biterken, daha önceki 31 karşılaşmanın sadece beşi eşitlikle sonuçlanmıştı. Trabzonspor’un yeni transferi Trezeguet’nin profesyonel kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında Sivasspor’dan daha fazla karşılaştığı bir rakibi bulunmuyor.

Trabzonspor ile karşılaştığı üç maçta gol sevinci yaşayaman Max Gradel, profesyonel kariyerinde 4+ kez rakip olduğu 38 takımın 31’inin filelerini havalandırmayı başardı. Sivasspor’un Trabzonspor’a attığı son beş golün üçünde Mustapha Yatabare’nin doğrudan katkısı bulunuyor.

Abdullah Avcı, Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı’nın ardından Trabzonspor’un başında hem Süper Lig hem Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan üçüncü teknik direktör olmak istiyor. Avcı, aynı zamanda bu kupayı 2+ kez kazanan dördüncü yerli çalıştırıcı olmak için sahaya çıkacak.

Sivasspor ile karşılaştığı 25 resmi maçın dokuzunu kaybeden Abdullah Avcı’nın teknik direktörlük kariyerinde 10+ kez mağlup olduğu tek rakibi Fenerbahçe.

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Sivasspor’u çalıştıran Rıza Çalımbay, Süper Lig şampiyonluğu bulunmayan yerli teknik direktörler arasında hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa’yı kazanmayı başaran dördüncü isim olmak istiyor.