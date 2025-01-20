Trabzonspor - Sivasspor maçının heyecanı Şampiyon Oran farkıyla Misli'de!

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İlandır.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Sivasspor'u konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

SERİ YAKALAMA PEŞİNDE

Şenol Güneş yönetiminde son 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Trabzonspor, bu sezon hiç üst üste iki maç kazanamadı. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden bordo-mavililer, bugün de kazanırsa bu sezon bir ilk yaşayacak.

3 PUANA HASRET

İlk 18 maçta 20 puan toplayan Sivasspor, 15. sırada yer alıyor. Son 7 karşılaşmada galibiyet alamayan Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, iç sahadaki son mücadelede de sahadan beraberlikle ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut, Ozan, Visca, Nwakaeme, Banza

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Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Moutoussamy, Poungouras, Emrah, Pritchard, Rodrigues, Koita

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Trabzonspor, evinde oynadığı son 4 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

- Trabzonspor, Sivasspor ile oynadığı son 4 lig maçını kazanamadı.

- Sivasspor ligde 7 maçtır kazanamıyor.

- Trabzonspor’un oynadığı son 10 lig maçının 9’u 2,5 gol üstü skorla bitti.

- Sivasspor, ligde oynadığı son 5 deplasman maçında 4 mağlubiyet aldı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %43’ü Trabzonspor’un evinde kazanmasını bekleniyor. Şampiyon Oran farkıyla Misli'de Trabzonspor kazanırın oranı 1.35; beraberliğin oranı 4.47; Sivasspor'un kazanırın oranı ise 5.60.

MİSLİ YAZARI CAN TONGO’NUN YORUMU

Trabzonspor, sezon başından bu yana en etkili oyunlarından birisini son hafta iç sahada Antalyaspor’a karşı oynadı. Özellikle ikinci yarıda buldukları pozisyonların neredeyse tamamını değerlendirdiler. Ev sahibi takımın 5-0’lık galibiyetle biraz olsun keyfi yerine geldi. Sivasspor ise son 3 lig maçında Bodrum’a yenildi, Samsun ve Alanyaspor ile de berabere kaldı. İki takımın da pozisyon bulacağı bir 90 dakika olacaktır. Karşılıklı gol var tercihi ön planda olmalı.