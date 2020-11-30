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Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü sahasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
MKE Ankaragücü maçının ardından iki günlük izin yapan bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar ve geniş alanda pas çalışmasıyla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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