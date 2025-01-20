Trabzonspor - Sivasspor maçında ilginç an: Uğurcan Çakır penaltı kullanmaya gitti, futbolcular tepki gösterdi!

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Trabzonspor ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaştı.
Papara Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İkinci yarının hemen başında ise Trabzonspor penaltı kazandı.
TOPUN BAŞINA UĞURCAN GEÇTİ
Vuruş öncesi bordo - mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır, topun başına geçerek penaltıyı kullanmak istedi.
TEPKİ GELDİ, VAZGEÇTİ
Çakır'ın bu isteği sonrası Sivassporlu futbolcular büyük tepki gösterdi. Daha sonra teknik direktör Şenol Güneş, Uğurcan Çakır'ın topun başından ayrılmasını istedi.
BANZA PENALTIYI KAÇIRDI
Bu kararın ardından penaltıyı kullanan Simon Banza atıştan yararlanamadı ve penaltı kaçtı.
KIZINA HEDİYE ETMEK İSTEDİ
Uğurcan Çakır'ın penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya gelme sebebi ise atacağı olası golü dünyaya yeni gelen kızına hediye etmek istemesi olduğu öğrenildi.