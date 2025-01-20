×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor - Sivasspor maçında ilginç an: Uğurcan Çakır penaltı kullanmaya gitti, futbolcular tepki gösterdi!

Güncelleme Tarihi:

#TRABZONSPOR#Sivasspor#Süper Lig
Trabzonspor - Sivasspor maçında ilginç an: Uğurcan Çakır penaltı kullanmaya gitti, futbolcular tepki gösterdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 21:30

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta çok enteresan bir olay yaşandı. Bordo - mavililerin kazandığı penaltıda topun başına geçmek isteyen Uğurcan Çakır'a futbolcular ve Şenol Güneş engel oldu.

Haberin Devamı

Trabzonspor ile Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaştı.

Papara Park'ta oynanan müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. İkinci yarının hemen başında ise Trabzonspor penaltı kazandı.

Gözden KaçmasınMilli kaleci Doğan Alemdardan Spor Arenaya özel açıklamalar: Hollanda ile meselemiz var | 50 yaşına kadar oynamak istiyorum | Sampaoli bir çılgınMilli kaleci Doğan Alemdar'dan Spor Arena'ya özel açıklamalar: Hollanda ile meselemiz var | 50 yaşına kadar oynamak istiyorum | Sampaoli bir çılgınHaberi Görüntüle

TOPUN BAŞINA UĞURCAN GEÇTİ

Vuruş öncesi bordo - mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır, topun başına geçerek penaltıyı kullanmak istedi.

Trabzonspor - Sivasspor maçında ilginç an: Uğurcan Çakır penaltı kullanmaya gitti, futbolcular tepki gösterdi

TEPKİ GELDİ, VAZGEÇTİ

Çakır'ın bu isteği sonrası Sivassporlu futbolcular büyük tepki gösterdi. Daha sonra teknik direktör Şenol Güneş, Uğurcan Çakır'ın topun başından ayrılmasını istedi.

Trabzonspor - Sivasspor maçında ilginç an: Uğurcan Çakır penaltı kullanmaya gitti, futbolcular tepki gösterdi

Haberin Devamı

BANZA PENALTIYI KAÇIRDI

Bu kararın ardından penaltıyı kullanan Simon Banza atıştan yararlanamadı ve penaltı kaçtı.

KIZINA HEDİYE ETMEK İSTEDİ

Uğurcan Çakır'ın penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya gelme sebebi ise atacağı olası golü dünyaya yeni gelen kızına hediye etmek istemesi olduğu öğrenildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TRABZONSPOR#Sivasspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!