Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak.

Trabzonspor Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Ligin 11. haftasında Medical Park Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak..

Ligde yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarından 1-0'lık galibiyetlerle ayrılarak bu sezon ilk kez 2 maç art arda kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, galibiyet serisini 3 maça çıkararak üst sıralara biraz daha yaklaşmak istiyor.

Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor maçında da kalesini gole kapatarak galip gelmesi halinde ligde 96 hafta sonra gol yemeden 3 hafta üst üste maç kazanmış olacak.

İki takım arasında geride kalan 28 maçta Trabzonspor'un 14, Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 42 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, Sivasspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavili takım, 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılırken 1'i hükmen olmak üzere 2 kez kaybetti.

Karadeniz ekibi, son 2 sezondur sahasında oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldı.

Pereira bu maçta forma giyemeyecek

Öte yandan Trabzonspor'da geçen hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Portekizli oyuncu Joao Pereira bu maçta forma giyemeyecek. Pereira yerine savunmanın sağında genç oyuncu Serkan Asan'ın görev yapması bekleniyor.

İSTATİSTİKLER

Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmayı da gol yemeden kazanan Trabzonspor (1-0 vs BB Erzurumspor & 1-0 vs Ankaragücü), Aralık 2017'den bu yana üç maçlık bir seri yakalayamıyor. Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü dış saha karşılaşmalarında kazanan takım Sivasspor (%89; 8/9). Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en az gol beklentisi yakalayan takım olan Trabzonspor (7.12 xG) aynı zamanda attığı goller (12) ile yakaladığı gol beklentisi arasında pozitif anlamda en fazla fark olan ekip konumunda (4.88).



Trabzonspor'un iç sahada attığı son beş Süper Lig golünün dördünde Anthony Nwakaeme'nin doğrudan katkısı var. Nijeryalı yıldız, lige geldiği 2018/19'dan bu yana bordo mavili ekibin attığı 90 iç saha golünün %27'sinde pay sahibi olmayı başardı (14 gol & 10 asist).

Trabzonspor orta sahası Abdulkadir Parmak, Süper Lig kariyerinin ilk golünü Ocak 2019'da Sivasspor'a atmıştı.



Bu sezon Sivasspor formasıyla birden fazla Süper Lig golü atabilen tek isim Max Gradel. Fildişi Sahilli oyuncu, takımı adına en fazla şut çeken, şut pası veren, isabetli orta yapan, çalım atan ve rakip ceza sahasında topla buluşan isim konumunda. Sivasspor forveti Mustapha Yatabare, geçen sezon Trabzonspor'a rakip olduğu iki Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı. Abdullah Avcı, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'un başında çıktığı ilk üç maçı da gol yemeden kazanan ilk teknik direktör olmak için sahaya çıkıyor.