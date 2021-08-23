Trabzonspor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz'ün haricinde eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi. Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi. Sivasspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Sivasspor, tek mağlubiyetini Şubat 2020'de deplasmanda aldı.

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Trabzonspor, en son 2015/16 sezonuna ikide iki yaparak başladı.Son Süper Lig maçında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan ve 19 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Sivasspor, Ocak 2021'den bu yana üst üste iki lig maçı kaybetmiyor.

Geçen sezon Süper Lig'de oynadığı ilk iç saha maçında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, 1999/2000'den bu yana üst üste iki sezona evindeki ilk karşılaşmayı kaybederek başlamıyor. Süper Lig'in ilk haftasında en fazla isabetli şut çeken ve gol beklentisi yakalayan takım Trabzonspor'du.



Açılış haftasında Yeni Malatyaspor filelerine birer gol gönderen Gervinho ve Marek Hamsik, Selçuk İnan'dan bu yana Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk iki Süper Lig maçında da gol atan ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Süper Lig'e geldiği 2019/20'den bu yana en fazla gol atan orta saha oyuncusu olan Anastasios Bakasetas, Sivasspor'a rakip olduğu dört karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de rakip olduğu 20 takımın 15'ine karşı en az bir golde pay sahibi olan Max Gradel, geçen sezon Trabzonspor ile karşılaştığı iki maçta da tabelayı değiştirememişti. Abdullah Avcı'nın Süper Lig kariyerinde Sivasspor'dan daha fazla mağlup olduğu sadece iki takım var: Fenerbahçe ve Galatasaray.

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Sivasspor maçı bu akşam saat 19:15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.