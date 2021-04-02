Trabzonspor, Sivas deplasmanında! 1 sakat, 1 cezalı, 3 şüpheli...

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da kart cezalısı Djaniny Semedo ile sakatlığı bulunan Berat Özdemir, forma giyemeyecek. Tedavi süreçleri tamamlanan ancak fiziksel eksikleri bulunan Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür'ün de kadroda yer alması beklenmiyor. Omuzundan sakatlanan Benik Afobe'nin durumu da bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

Trabzonspor, bugün yapacağı çalışma ile hazırlıklarını tamamladıktan sonra özel uçakla Sivas'a gidecek.

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