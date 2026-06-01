Trabzonspor, Sidny Cabral transferinde mutlu sona ulaştı! İşte anlaşma detayları

Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 15:22

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Sidny Cabral'in transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda hem yaz hem de kış transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Sidny Cabral'in transferinde son düzlüğe girdi.

Maisfutebol'un haberine göre; Trabzonspor ile Benfica, Sidny Cabral'in transferi için 10 milyon euro bonservis bedeli ve 2 milyon euroluk performansa bağlı bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Kulüpler arasında evrak işlemlerinin başladığı, Bordo-mavililerin transferi 24 saat içinde resmiyete kavuşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

DEVRE ARASINDA ALINMIŞTI

Benfica, Sidny Cabral'i geçtiğimiz sezonun devre arasında Estrela Amadora'dan 6 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Benfica formasıyla geçirdiği 5 ayda 12 maça çıkan Cabral, 1 gol atıp 3 de asist üretti.

JOKER OYUNCU

Sol bekin yanı sıra sağ bek, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabilen 23 yaşındaki genç oyuncu, çok yönlülüğü nedeniyle saha içinde 'joker oyuncu' rolü üstlenebiliyor.

