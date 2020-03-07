Trabzonspor, sezonun sürpriz takımı Gaziantep FK'ya konuk oluyor! iddaa'da öne çıkan...

Bu bir ilandır

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR

25. haftaya 9. sırada giren Gaziantep FK, TD Marius Sumudica yönetiminde takdir edilesi bir takım haline geldi.

Her ne kadar geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında 3-1 kaybetmiş de olsalar, şampiyonluk yarışındaki Sivasspor'u iç sahada 5-1 yendikleri unutulmasın. O

sükseli galibiyetin mimarlarından olan "devre arası transferi" Maxim ile hücumdaki "Twumasi & Kayode" ikilisi takımın en dikkat çeken isimleri...

Son 8 lig maçında 22 puan toplayarak şampiyonluk yarışında en ciddi favorilerden biri haline gelen Trabzonspor ise, hafta arasında oynadığı Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi de 2-1 yenip formda görüntüsünü devam ettirmişti.

Majid Hosseini ile Yusuf Sarı'nın sakatlıkları devam ediyor, Abülkadir Ömür kenardan da olsa takıma katkı vermeye başladı. Anthony Nwakaeme ile Caleb Ekuban tamamen iyileşti.

Son 12 lig maçının 11'inde toplam 16 golün (13 gol - 3 asist) altına imza atan Alexander Sörloth müthiş işler yapıyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gaziantep FK'nın son 7 Süper Lig maçının 6'sında ilk yarı skoru 0-0'dı!

- Trabzonspor deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçının sadece 1'ini kaybetti. (9 galibiyet - 7 beraberlik)

- Bordo mavililerin Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bu sezon deplasmanda attığı 8 golle "deplasman golcüleri" arasında zirvede! Sörloth bu 8 golü, 10 deplasman maçında çektiği 13 isabetli şutla atmayı başardı...

- Gaziantep FK'nın evinde oynadığı son 4 maçın 3'ü "2.5 ALT" biterken o 3 maçta da rakipler kırmızı kart gördü.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Trabzonspor galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %59'u bordo mavililerin Gaziantep'ten 3 puanla döneceğini düşünüyor.

%10'luk kesim ise gollere yönelmiş ve kuponlarına "2.5 ÜST" eklemiş.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CAN TONGO'NUN TERCİHİ...

Marius Sumudica önderliğinde oldukça cesur bir oyun zihniyetine sahip olan Gaziantep FK, ligin Galatasaray ile birlikte en formda iki takımından biri olan Trabzonspor’u konuk edecek.

Hafta içinde Fenerbahçe’yi kupada, sahasında 2-1 mağlup eden Trabzonspor bu maçın da mutlak favorisi ancak "2.5 ÜST" bahsini çok daha güvenilir buluyorum.

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Trabzonspor, Gaziantep FK maçına böyle hazırlandı...

