Trabzonspor sezonu kapatan Gervinho'nun alternatifini arıyor

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Trabzonspor’un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Gervinho dün Fransa’da ameliyat edildi.

Bordo mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Fildişi Sahilli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Oyuncumuz Gervinho, Fransa’da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu yapılan oyuncumuzun yarın (bugün) taburcu olması planlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

34 yaşındaki futbolcunun sezonun kapatmasının ardından Karadeniz ekibinin sözleşmesini askıya alıp yabancı kontenjanın da hakkını devre arasında yapılacak bir transferde kullanması bekleniyor. Öte yandan milli takımlardaki oyuncular dün Trabzon’a döndü ve antrenmanlara katıldı.