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Trabzonspor, Serdar Saatçı ve Simon Banza transferlerini açıkladı!

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#Transfer#Trabzonspor#Serdar Saatçı
Trabzonspor, Serdar Saatçı ve Simon Banza transferlerini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 23:01

Trabzonspor, Portekiz ekibi Braga'dan Serdar Saatçı'nın bonservisiyle, Simon Banza'nın ise kiralık olarak transfer edildiğini açıkladı.

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Trabzonspor, Braga'dan iki transfer yaptı. Serdar Saatçı, bonservisiyle, Simon Banza ise kiralık olarak kadroya katıldı.

Bordo-mavili kulüp, Simon Banza için Braga'ya 3 taksitte 2 milyon euro kiralama bedeli; Serdar Saatçı içinse 3 taksitte 2.5 milyon euro bonservis ödeneceğini duyurdu.

Simon Banza, Trabzonspor'dan yıllık 1.16 milyon euro ücret ve 840 bin euro imza parası alacak.

4+1 yıllık sözleşme imzalanan Serdar Saatçı ise ilk sezonunda yıllık 22.5 milyon TL alacak. Devam eden sezonlarda TÜFE+ÜFE/2 oranında, %30'u geçmeyecek şekilde zamlı yıllık ücret alacak.

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#Transfer#Trabzonspor#Serdar Saatçı

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