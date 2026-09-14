×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor, Şenol Güneş'e çok yakın!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Şenol Güneş#Teknik Direktör
Trabzonspor, Şenol Güneşe çok yakın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2026 07:00

Konya yenilgisi bordo-mavili kulüpteki teknik direktör arayışını hızlandırdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Trabzonspor, teknik direktör arayışında rotayı yine Şenol Güneş’e çevirdi... Daha önce 5 kez bordo mavili takımı çalıştıran Güneş ile anlaşmanın imzaya kaldığı belirtildi...

Trabzonspor, Şenol Güneşe çok yakın

1.5 yıl takımı çalıştıran Fatih Tekke’nin 1 Eylül’deki ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetimindeki ilk maçta Gençlerbirliği’ni 5-0 yenen Trabzonspor’un, önceki gün Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olması teknik direktör arayışının hızlanmasına yol açtı.

Trabzonspor, Şenol Güneşe çok yakın

Haberin Devamı

Teknik direktör için ikinci aday Pioli

Konya maçı sonrası bir araya gelen başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, cumartesi günkü Galatasaray karşılaşmasına yeni teknik direktörle çıkma konusunda görüş birliğine vardı. Hem camiayı bilen hem de Salah, Fabinho, Onuachu gibi yıldızları yönetebilecek bir teknik adam arayan bordo mavililerde Şenol Güneş ismi öne çıktı.

Trabzonspor, Şenol Güneşe çok yakın

Yönetimi hafta içi 74 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşerek transferi bitirmeyi hedefliyor. Güneş ile anlaşma sağlanaması halinde İtalyan Stefano Pioli ile masaya oturulacağı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Şenol Güneş#Teknik Direktör

BAKMADAN GEÇME!