Trabzonspor, Şenol Güneş'e çok yakın!

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Trabzonspor, teknik direktör arayışında rotayı yine Şenol Güneş’e çevirdi... Daha önce 5 kez bordo mavili takımı çalıştıran Güneş ile anlaşmanın imzaya kaldığı belirtildi...

1.5 yıl takımı çalıştıran Fatih Tekke’nin 1 Eylül’deki ayrılığı sonrası geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir yönetimindeki ilk maçta Gençlerbirliği’ni 5-0 yenen Trabzonspor’un, önceki gün Konyaspor deplasmanında 1-0 mağlup olması teknik direktör arayışının hızlanmasına yol açtı.

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Teknik direktör için ikinci aday Pioli

Konya maçı sonrası bir araya gelen başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, cumartesi günkü Galatasaray karşılaşmasına yeni teknik direktörle çıkma konusunda görüş birliğine vardı. Hem camiayı bilen hem de Salah, Fabinho, Onuachu gibi yıldızları yönetebilecek bir teknik adam arayan bordo mavililerde Şenol Güneş ismi öne çıktı.

Yönetimi hafta içi 74 yaşındaki çalıştırıcı ile görüşerek transferi bitirmeyi hedefliyor. Güneş ile anlaşma sağlanaması halinde İtalyan Stefano Pioli ile masaya oturulacağı öğrenildi.