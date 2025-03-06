Trabzonspor, son 9 sezonun en kötü dönemini yaşıyor

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Süper Lig'de haftayı Konyaspor mağlubiyetiyle kapatan Trabzonspor, 5. kez takımın başına gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon istediği ettiği sonuçları alamıyor.

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 8'er galibiyet, beraberlik, mağlubiyet yaşayarak 32 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 33 puan gerisinde 9. sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi, ligin ilk 2 haftasında alınan beraberliklerin ardından göreve getirilen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde oynadığı 22 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 30 puan toplarken, 1,36 ortalamasında kaldı.

SON 9 SEZONUN EN KÖTÜ DÖNEMİ

Trabzonspor, Süper Lig'de 24. maçlar itibarıyla son 9 sezonun en kötü dönemini yapıyor.

Karadeniz ekibi, söz konusu periyodu 2019-2020 sezonunda 51 puanla, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 57 puanla ilk sırada geçmişti.

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Bordo-mavililer, 2016-2017 sezonunda 38 puanla 5, 2017-2018 sezonunda 36 puanla 7, 2018-2019 sezonunda 37 puanla 4, 2020-2021 sezonunda 45 puanla 4, 2022-2023 sezonunda 41 puanla 5, 2023-2024 sezonunda 37 puanla 4, bu sezon da 32 puanla 9. sırada yer aldı.

Trabzonspor, 2015-2016 sezonunda 27 puanla 14. sırada yer alarak son yılların en kötü derecesini elde etmişti.

33 RESMİ MAÇTA 12 GALİBİYET

Trabzonspor, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 33 resmi maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik, 10 mağlubiyet yaşadı.

Ligdeki 24 müsabakasından 8'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, Avrupa'da da ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi gördü.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.