Trabzonspor "şampiyon" tezahüratlarıyla karşılandı

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Spor Toto Süper Lig’de 17 haftadır zirvenin sahibi olan Trabzonspor, ligin güçlü ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı müsabakayı 4-0’lık skorla kazandı.

Ligdeki en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 14’e, puanını ise 63’e çıkaran Karadeniz ekibinin galibiyeti Trabzon’da büyük sevinç yarattı. Karşılaşma sonrası özel uçakla Trabzon’a dönen bordo-mavililer, havalimanı çıkışında coşkulu taraftarlarca ’Şampiyon’ tezahüratları ve meşalelerle karşılandı. Taraftarlar futbolculara sevgi gösterilerinde bulunurken, teknik direktör Abdullah Avcı’ya da çiçek takdim etti.