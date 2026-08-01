Trabzonspor, Salah'a teklifini yaptı! Dev maaş

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Trabzonspor, dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Mohamed Salah için önemli bir hamleye imza attı. Bordo-mavililer, Mısırlı yıldızın temsilcisiyle temasa geçti ve resmi teklifini iletti.

DEV MAAŞ ÖNERİLDİ

Karadeniz ekibi, Mısırlı yıldıza yıllık 17 milyon Euro maaş ve 2 yıllık sözleşme önerdi.

BEŞİKTAŞ DEVREDEYDİ

Öte yandan yıldız futbolcu için daha önce Beşiktaş da girişimlerde bulunmuş, hatta resmi teklifini oyuncu tarafına iletmişti. Ancak görüşmelerin mali şartlarda tıkanması nedeniyle siyah-beyazlılar geri adım atmıştı.

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Önder Özen konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Salah’ın menajerinin elbette yasal bir komisyon talebi olabilir ama bu komisyonun üzerine çıkmak illegal bir iştir. Söz konusu Beşiktaş’ın değerleriyse buna yanaşmamak da Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan, burada popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı." ifadesini kullanmıştı.

GÖZLER SALAH CEPHESİNDE

Kariyerinde Liverpool ile sayısız başarıya imza atan Mohamed Salah’ın yakın zamanda Trabzonspor'a cevabını vermesi bekleniyor.